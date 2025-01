Allievi B regionali élite. Sestese inciampa, l’Affrico a valanga

Nella parte alta della classifica il Tau Altopascio ha ottenuto la quattordicesima vittoria, espugnando 1-0 il campo della Sestese. Il Tau si conferma una vera corazzata ed è la squadra da battere per contrastare il successo finale. Netto successo dell’Affrico, 6-1 ai danni del Venturina, a dimostrazione della forza del gruppo. Mentre Cattolica Virtus e Floria hanno battuto a domicilio rispettivamente 4-2 lo Scandicci e 2-1 l’Academy Livorno. Momento d’oro per Cattolica Virtus e Floria che vogliono volare in alto.

Poggio a Caiano e Margine Coperta restano appaiate nelle ultime due caselle della graduatoria, sconfitte rispettivamente 2-0 dallo Sporting Cecina e 3-0 dai Giovani Fucecchio. La gara fra Capostrada di Pistoia contro la Settignanese è stata sospesa al 20’ del secondo tempo per la rinuncia dei rossoneri di Firenze a proseguire la gara. Il giudice sportivo ha dato partita persa alla Settignanese, con un punto di penalizzazione e multa alla società. Uno sprint sulla zona retrocessione intanto lo fa il San Miniato, vittorioso 2-0 sull’Aquila Montevarchi.

F. Que.