Allievi b regionali. Rifredi a punteggio pieno. E la Lastrigiana non molla

Negli Allievi B Regionali si è giocata la terza giornata della seconda fase di un campionato molto interessante.

Nel girone B prosegue a punteggio pieno la marcia della brava e sorprendente Virtus Rifredi, che batte 4-0 la Sancat. Risponde da par suo la Lastrigiana con il secondo successo, vincendo 3-2 sul campo del Romaiano. La prima vittoria del San Donato Tavarnelle è schiacciante, un nettissimo 7-1 in trasferta contro il Valentino Mazzola. Pareggi per Zenith Prato-Limite 1-1 e Bagno a Ripoli-Terranuova 2-2. Vittorie interne per 3-1 di Arezzo Academy e Doccia, che battono rispettivamente Isolotto e Poliziana, unica ancora senza punti.

Nel girone A solo due squadre trovano conferma a punteggio pieno: il Capezzano e il Montemurlo. Entrambe vincono in trasferta; la prima 2-1 a Borgo a Buggiano, la seconda 2-0 contro il Viaccia. Insegue a quota 7 punti il Calci, che vince 2-0 sul campo del Forte dei Marmi, a pari punti con l’Oltrera che pareggia 1-1 contro la Pro Livorno. Primo successo per il Grosseto, 3-2 contro il Romagnano. Ospedalieri e Camaiore, invece, pareggiano 2-2. Uniche ancora senza punti il Viaccia e l’Audace Isola d’Elba, che perde 2-1 in casa contro il San Giuliano.

F. Que.