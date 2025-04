Allievi Regionali Elite. Scandicci-Tau, il big match finisce pari

La partita più attesa dello scorso weekend era lo scontro al vertice fra Scandicci e Tau Altopascio. Risultato finale in parità e classifica invariata. I Blues di Scandicci pareggiano 1-1 contro la squadra di Altopascio e restano distanziati a -4 dagli avversari capolista. Un risultato che, guardando ai prossimi tre turni, sorride maggiormente agli ospiti di Altopascio.

Al terzo posto brillante successo della Cattolica Virtus che vince 2-0 sul campo della Sestese. Sempre a distanza il Venturina che batte 4-0 il Capezzano Pianore; lo Sporting Cecina prevale 2-0 sul Csl Prato Social Club.

Nella parte bassa della classifica è già tutto deciso: insieme a Forte dei Marmi e Csl Prato già retrocesse, si aggiunge l’Atletico Lucca. Si ferma per Lucca il tentato miracolo, con la sconfitta per 2-1 in casa contro l’Oltrera. L’ultima della classe (il Forte dei Marmi) perde ancora, 4-1 in trasferta contro la Floria. Da segnalare due pesanti successi per Aquila Montevarchi e Lastrigiana, rispettivamente 2-1 in casa col Seravezza e 3-2 in trasferta contro l’Affrico.

F. Que.