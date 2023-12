ALLIEVI REGIONALI. La Zenith a casa della Lunigiana. Il Maliseti ospita il San Giuliano

Trasferta sul campo della Lunigiana Pontremolese questa mattina per la Zenith Prato nel campionato Allievi regionali. I bluamaranto alle ore 10.30 saranno di scena in una sfida che potrebbe aprirgli prospettive d’alta classifica. I locali infatti sono sesti in piena lotta per la Coppa Toscana, mentre i pratesi sono a metà classifica. Vincendo la Zenith Prato si porterebbe a soli tre punti dai padroni di casa. Match interno invece per il Maliseti Seano, che alle 11 al Comunale ospita il San Giuliano. Infine la trasferta del Coiano Santa Lucia Prato Social Club che alle 11 giocherà sul campo del Montecatini Murialdo.