Allo stadio Matteini arriva la terza in classifica. Terranuova, serve l’impresa con il Seravezza

Allo stadio Matteini arriva la terza della classe. Si serrano i ranghi in casa Terranuova Traiana per accogliere il Seravezza in quella che si preannuncia sulla carta una partita tutta in salita. Marco Becattini, che torna sulla panchina dei biancorossi dopo la squalifica, potrà contare sull’apporto di tutta la rosa, avendo recuperato pure Zhupa, al netto dei lungodegenti Cioce e Stopponi. L’obiettivo è far dimenticare ai tifosi la disfatta dell’andata, quando i terranuovesi dovettero arrendersi ai versiliesi per 6-1, con il gol della bandiera realizzato da Marini. Come ha sottolineato l’allenatore in seconda Andrea Meniconi alla vigilia del match, "l’avversario viene da una brutta sconfitta casalinga, quindi avrà voglia di rivalsa". Nell’ultima al Buon Riposo prima della pausa per la Viareggio Cup, infatti, i ragazzi di Brando hanno capitolato per 2-4 con il Flaminia, incassando il poker in un’ora di gioco.

Il Terranuova Traiana, affamato di punti per restare agganciato al treno salvezza, intende dare continuità ad una striscia positiva che ha consentito di collezionare due risultati utili consecutivi - vittoria con il Ghiviborgo e pareggio a Siena. I verdeazzurri hanno Lagomarsini diffidato e ritrovano bomber Benedetti, assente da due giornate per problemi di salute. Il capitano del Seravezza, tra l’altro, ha segnato la sua ultima rete su azione proprio nella sfida contro Sacconi e soci del 10 novembre 2024. La distanza tra le due contendenti è siderale - 48 punti il Seravezza, 29 il Terranuova - ma i valdarnesi restano una squadra esperta che ci ha abituati a veri e propri colpi di teatro con le grandi del girone.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Cappelli, Saitta, Bega, Tassi; Privitera, Mannella; Marini, Degl’Innocenti, Massai; Iaiunese. All. Becattini

SERAVEZZA POZZI (3-4-1-2): Lagomarsini; Sanzone, Menghi, Coly; Mosti, Bedini, Greco, Paolieri; Cesari; Benedetti, Stabile. All. Brando

Arbitro: Rago di Moliterno

Francesco Tozzi