Alma Fano, l’ira di Guida dopo la debacle. Esonerato il tecnico Aiello, arriva Tridici

La scoppola clamorosa (5-0) dell’Alma a Montegranaro, terza sconfitta consecutiva nelle prime tre giornate di Eccellenza, costa la panchina all’allenatore Antonio Aiello. Al suo posto il presidente Salvatore Guida ha chiamato Gabriele Tridici, nella scorsa stagione collaboratore tecnico alla Fermana, prima con l’allenatore Stefano Protti (suo compagno di squadra) e poi nel finale di Andrea Mosconi. Il comunicato della società precisa che il rapporto con mister Aiello si è interrotto di comune accordo che il nuovo mister Tridici sarà affiancato dall’allenatore in seconda Gianfranco Parlato. Mister Aiello sarebbe finito sul banco degli imputati non solo per i risultati negativi sin qui raccolti – zero vittorie, un pareggio in Coppa Italia, tre sconfitte, zero gol segnati 10 subiti – ma soprattutto per non aver dato un’impronta e una fisionomia alla squadra che alla prima disavventura si disunisce e non riesce a reagire in modo significativo. Anche domenica a Montegranaro l’Alma ha avuto all’inizio un paio di buone occasioni con Tassi, ma il centravanti granata non è riuscito a sfruttare le indecisioni difensive dei padroni di casa e poi quando Jallow al 26’ del primo tempo ha messo dentro la prima delle cinque reti la squadra è sembrata essersi afflosciata tanto da subire una seconda rete prima dell’intervallo.

Nonostante i cambi operati da mister Aiello nella ripresa la situazione non è affatto migliorata per l’Alma che nel finale ha subito altre tre reti che hanno determinato il pesante passivo. Domenica hanno esordito altri due nuovi arrivi in casa granata, si tratta di due olandesi provenienti dai campionati minori spagnoli, il terzino Onyemaechi Gift e il centrocampista Nunes Stokeyj, i quali non sembrano in grado di elevare il tasso tecnico di una formazione fanese composta per la maggior parte da giocatori giovanissimi che non riescono a reggere neppure il confronto con le squadre di Eccellenza. Da qui la decisione da parte di Guida per evitare di prendere una pericolosa china di cambiare la direzione tecnica. Come sempre in questi casi è l’allenatore che paga per tutti, anche se da queste prime uscite sembrerebbe che le carenze riguardano soprattutto la qualità della rosa. Aiello, oltre che allenatore, ricopriva anche il ruolo di direttore sportivo per cui adesso bisognerà vedere se il duo Gabriele Tridici e Gianfranco Parlato si limiteranno ad allenare oppure se interverranno direttamente sulle prossime scelte di mercato. Fino a qualche giorni fa si parlava in casa Alma dell’arrivo di sei o sette nuovi giocatori (due sarebbero già arrivati), vedremo se ci sarà la svolta.