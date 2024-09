Alma Guida esulta per la sentenza del giudice

Esultano l’Alma Juventus Fano e i tifosi granata rimasti fedeli per la sentenza del Tribunale federale territoriale che ha respinto il ricorso della Jesina riguardante la decisione del Comitato regionale marchigiano di iscrivere il club granata in Eccellenza. La squadra del presidente Salvatore Guida dovrebbe affrontare domenica in casa sul campo di Fermignano la K Sport Montecchio, ma sull’effettuazione del match pende ancora la decisione del sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi che già nella riunione del Comitato provinciale dell’ordine pubblico di lunedì scorso si era detto preoccupato in quanto nel fine settimana a Fermignano c’è il Gran premio del Biciclo Ottocentesco con la partecipazione di migliaia di persone. È assai probabile che una decisione sul rinvio della partita venga presa dal sindaco di comune accordo con il Prefetto di Pesaro e Urbino prima di domenica che è il giorno clou della manifestazione.

Identica ipotesi potrebbe verificarsi a Jesi dove il match di Promozione tra Jesina e Sassoferrato Genga rischia di essere rinviato per l’indisponibilità dello stadio "Carotti" già occupato da una gara di calcio femminile di serie C e per lo svolgimento nel fine settimana della Notte Azzurra dello Sport. Sempre che poi nel frattempo non intervengano altre decisioni della Figc. Infatti il presidente della Jesina Giancarlo Chiariotti ha annunciato la volontà di presentare in via d’urgenza, entro cioè 5 giorni, il ricorso alla Corte Federale d’Appello di Roma, secondo grado, per l’annullamento della sentenza emessa martedì sera dal Tribunale Territoriale di Ancona che ha confermato l’Alma Fano in Eccellenza. Appena cioè verrà a conoscenza delle motivazioni con le quali non è stato accolto il ricorso dei leoncelli. Il rinvio della prima giornata di campionato darebbe modo al tribunale romano di riunirsi e di emettere magari la sentenza prima di domenica 15 settembre. L’Alma Juventus invece esprime, in una nota, tutta la propria soddisfazione per l’esito favorevole della sentenza emessa dal Tribunale federale territoriale che conferma, si legge, "la bontà dell’operato dell’Alma in costanza di iscrizione. La società desidera ringraziare gli avvoccati Eduardo Chiacchio e Alessandro Gammieri che hanno patrocinato il club in questa particolare vicenda". Anche alcuni tifosi fanesi, sul nuovo sito della società, plaudono all’Alma.

s. c.