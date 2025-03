Alma Juventus Fano. Fine annunciata e nuovi obiettivi. Va recuperato il titolo sportivo

Archiviate le dispute sul campo, ora la questione Alma Juventus Fano si sposta sul mantenimento del titolo sportivo. Di fronte al fatto, ormai acquisito, della messa in liquidazione volontaria della società Alma Juventus Fano 1906 srl da parte del suo presidente Salvatore Guida (foto), diventa determinante capire che fine farà il numero di matricola con il quale l’Alma Juventus Fano è affiliata alla Figc. Secondo le norme interne della Federazione, l’articolo 16 recita che "il presidente federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla Figc se non prendono parte ovvero se non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l’attività ufficiale". È il caso dell’Alma che si è ritirata dal campionato e sarà esclusa. Bisognerà vedere come intenderà agire la Federazione. Entro il 30 giugno prossimo ci sono diverse pendenze da sistemare tra la stessa e la srl Alma Juventus. Non è escluso che la Figc prima di cancellare definitivamente il club granata dal mondo del calcio proceda nei prossimi mesi alla liquidazione di tutti i debiti che la stessa ha nei confronti della Figc attraverso una compensazione tra entrate e uscite del conto presso la Federazione (compensi arretrati, multe, valorizzazioni, ecc) che potrebbe perfino risultare in attivo. Si avrebbe così un lasso di tempo utile da impiegare per verificare un’ultima volta se ci sono i presupposti e le volontà per salvare matricola e nome, scorporando il titolo sportivo dal resto della srl Alma Juventus Fano con i suoi debiti.

s. c.