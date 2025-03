Eccellenza. Matelica, manca poco per assicurarsi la salvezza

Matelica a un passo dalla salvezza, le manca l’ultimo scatto. Per il Club e la squadra biancorossa la stagione era iniziata bene, poi si è fatta in salita. Ora occorre "un colpo di reni" per lasciarsi alle spalle un torneo fra alti e bassi, passato attraverso il cambio del tecnico, alcune tensioni con gli arbitri e diverse frizioni all’interno dello spogliatoio e in società. Ora, però, conta solo arrivare al traguardo; poi si tireranno le somme e si vedrà come ripartire per la stagione ventura. Domenica arriva al "Giovanni Paolo II" l’Urbino, quinto in classifica, lanciato verso i play off. I ducali hanno bisogno di punti per non restare indietro di 10 lunghezze, altrimenti non andrebbero oltre la regular season. Allo stesso tempo il Matelica cerca l’allungo definitivo rispetto alla coppia di coda: Atletico Mariner e Portuali Ancona. I primi giocano in casa contro il già salvo Montefano, i secondi riposano. Nel turno successivo la squadra di Ionni sarà a Montefano, l’Atletico giocherà a Osimo, la Portuali Ancona ospiterà il Montegranaro. Nell’ultimo turno il Matelica riceverà il Tolentino, l’Atletico Mariner affronterà in casa il Fabriano, mentre la Portuali Ancona andrà a Urbania. Gare abbordabili per i due fanalini di coda. Perciò, con due successi, la Portuali Ancona arriverebbe a quota 21. Il Matelica, che ora di punti ne ha 28, per essere artefice del proprio destino deve fare 3 punti e sarà salvo.

m. g.