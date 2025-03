Calcio dilettanti. La Comacchiese va in finale di Coppa

Con un gol di Temporin (nella foto), la Comacchiese stacca il biglietto per la finale di Coppa Emilia di categoria. Mercoledì sera al "Raibosola" in gara secca i lagunari hanno eliminato il Bentivoglio in una partita emozionante, disputata davanti a un pubblico record. Era da molto tempo che la tribuna non faceva registrare il tutto esaurito. Candeloro ha rischiato dall’inizio Marongiu, risparmiato nella trasferta deludente con lo Junior Corticella domenica scorsa. La Comacchiese è passata in vantaggio al 17’ del primo tempo su calcio d’angolo, la difesa bolognese ha respinto corto, Ferri ha rimesso in mezzo, dove Temporin si è fatto trovare pronto e di testa ha trovato il gol partita. Nel secondo tempo la squadra di casa ha amministrato il risultato, poteva anche raddoppiare in contropiede con Shazly, davanti al portiere però non ha trovato il corridoio giusto. "E’ stata una partita bella ed equilibrata – afferma il direttore generale Alessandro Farinelli – noi siamo stati cinici e concreti".

Manca l’ultimo sforzo, in finale, contro il Fornovo, formazione parmense che ha eliminato il Campagnola. Non è ancora stabilita la data della finale, entro la metà di aprile, in campo neutrale equidistante tra le due realtà, dopo i playoff.

"Negli ultimi quattro anni chi vinceva la finale al 90% dei casi era ripescato nella categoria superiore; adesso si compone una graduatoria. Fermo restando che non molliamo di un centimetro in campionato: ci sono quattro partite a disposizione, proveremo a vincerle tutte, a cominciare da domenica in casa con il Petroniano, poi si vedrà".

Franco Vanini