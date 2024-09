Amarcord Il Corticella riabbraccia Miramari

SASSO MARCONI

Importante banco di prova oggi, alle 15, per il Sasso Marconi. Al ‘Carbonchi’ salirà il Prato, compagine quotata e che, in questa primissima parte di stagione, ha raccolto cinque punti frutto di una vittoria e di due pareggi. Una lunghezza in meno in classifica ce l’ha invece la squadra di Ivan Pedrelli: dopo la vittoria (3-1) all’esordio nel derby andato in scena sul campo del Progresso, i gialloblù sono stati immeritatamente sconfitti (0-1) tra le mura amiche dal Fiorenzuola mentre domenica scorsa è arrivato un ottimo pareggio esterno (in realtà si giocava sul neutro del ‘Pietro Zucchini’ di Budrio) contro il Lentigione (1-1).

A questo punto, l’obiettivo del Sasso non può che essere quello di cercare di raccogliere i primi punti casalinghi di questa stagione. E’ chiaro che, visto l’ottimo livello del team toscano, centrare un risultato positivo oggi sarà tutt’altro che semplice, ma Geroni e compagni faranno di tutto per riuscirci.

Neopromossi dopo la vittoria dell’ultimo campionato di Eccellenza, i gialloblù hanno già dimostrato di valere questa nuova e complicata categoria.

Nonostante l’ottimo livello del girone D (che comprende tutte e tredici le formazioni emiliano-romagnole più cinque team toscani), l’obiettivo salvezza sembra essere alla portata, ma per centrarlo, a maggior ragione se si vuole farlo senza dover passare attraverso i playout, è importante riuscire a strappare punti anche contro avversarie più quotate.