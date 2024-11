Amatori - La selezione guidata da Luca Saudati in Inghilterra. Firenze Over 50 show. Il Norwich si inchina

Gemellaggio sportivo e partita spettacolare tra Vecchio Glorie fiorentine e inglesi, entrambe dall’illustre passato. La sfida dalle mille emozioni si è disputata a Londra in Inghilterra, con la squadra Firenze Over 50 che ha dimostrato ancora una volta il suo valore e la tenuta atletica espugnando Norwich. Netta la vittoria dei fiorentini che hanno battuto la delegazione del Norwich per 6-1, con giocatore decisivo il capitano e selezionatore Luca Saudati (ex calciatore professionista). Un gruppo che ha ricevuto gli elogi anche dagli avversari inglesi a dimostrazione che la classe, il fiuto per il gol e la passione non hanno età.

"L’incontro è stato organizzato - dice Luca Saudati - per promuovere e aprirsi a nuovi progetti di scambi sportivi, sociali e culturali. Italia e Inghilterra sono due paesi che hanno fatto la storia del calcio. L’obiettivo è quello di dare spazio a queste esperienze nelle splendide città di Firenze, Norwich e Londra, con professionalità e progetti aperti anche ai giovani calciatori. Fra i sostenitori la Technical Soccer che da anni fa vivere ai propri ragazzi e adulti nel territorio e all’estero esperienze di crescita sportiva ed educative, nel rispetto delle regole e dell’avversario".

Questo il gruppo Firenze Over 50 che ha portato in alto il Giglio di Firenze: Stefano Alessi, Massimo Andreoni, Alessandro Bacci, Fulvio Cai, Massimiliano Cantu, Gianni Margheriti, Alessio Pestelli, Michele Renucci, Gianni Romolini, Gaetano Salmista, Luca Saudati, Marco Venturini. Il capitano è Saudati, nato nel 1978 a Milano ma fiorentino d’adozione: cresciuto nel vivaio del Milan esordisce in Serie A il 26 gennaio 1997. Pochi giorni dopo passa in prestito al Lugano e successivamente al Monza, al Lecco e al Como, in Serie C1, dove giocando in coppia con Tommaso Rocchi segna 11 gol in 28 gare, sfiorando la promozione in B. La carriera prosegue, tra le altre, a Perugia ed Empoli. Ritirato dal calcio giocato si lega nel 2013 alla Floria 2000 dove diventa responsabile della Scuola calcio e in seguito ricopre importanti ruoli tecnici come istruttore, promotore di eventi e talent scout.

Francesco Querusti