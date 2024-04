Amici di Stefano, il sogno Prima è realtà: "Stagione fantastica, ora ci rinforzeremo"

Una promozione in Prima Categoria storica in ricordo dell’amico Stefano. Nella piccola frazione copparese di Ambrogio, quasi 800 abitanti, al triplice fischio finale della partita dell’Asd Amici di Stefano contro l’Ospitalese è esplosa la festa. Una bella storia fatta di amicizia, passione per il calcio e grande vicinanza alla squadra di calcio locale, divenuto il simbolo della frazione. L’Asd Amici di Stefano è una società giovane nata nel 2017, qualche campionato in terza categoria fino a salire nella seconda e poi il ‘sogno’ della promozione in prima categoria. Il nome della formazione nasce in ricordo e memoria di Stefano Resca, che faceva parte della precedente formazione dell’Ambrogio, poi deceduto neanche trentenne per una malattia. Tornando alla storica serata della promozione, la squadra della frazione Copparo ha dominato il campionato di seconda categoria girone L con 15 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta. Il bomber dei gialloneri è stato Fabio Grassi con 11 reti, seguito dal capitano Edoardo Pavani. Nella partita di giovedì sera, la formazione di mister Federico Casotti ha battuto proprio la diretta concorrente al successo finale, l’Ospitalese, e a tre giornate dalla fine i punti di vantaggio della compagine di Copparo del presidente Marcello Turolla sono diventati dieci, quindi matematicamente troppi per essere recuperati.

"Una stagione davvero fantastica – spiega ancora entusiasta Alex Dalconi, direttore sportivo dell’Ambrogio Calcio 2017 – era qualche anno che eravamo sempre ai vertici del campionato e quest’anno siamo riusciti a dare continuità di risultati. Ambrogio è una piccola frazione, la squadra di calcio è sicuramente un punto di riferimento, sono sempre molti i nostri tifosi a sostenerci, sia in casa che fuori. Ora il sogno della Prima categoria, ma prima pensiamo a chiudere questo campionato e dal prossimo anno punteremo a rinforzarci e a centrare almeno la salvezza".

Mario Tosatti