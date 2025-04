Analisi delle Prestazioni dei Giocatori: Magnaghi si Salva con un Gol

MELGRATI: 5. Rimedia quattro reti, anche se può fare ben poco per evitarle.

GEMIGNANI: 5. Un po’ meglio nel primo tempo; nel secondo anche lui cala come il resto della squadra.

BENEDETTI: 5. In occasione del gol del pareggio di Shaka Mawuli non riesce ad anticiparlo. Fatica a contenere la verve degli avversari, soprattutto nella ripresa.

GASBARRO: 5. Commette tanti falli, troppi e non sempre riesce a chiudere gli attaccanti avversari, concedendo loro diversi spazi per andare a concludere.

WELBECK: 5. Rimedia il cartellino giallo e soffre molto il gioco dei padroni di casa, soprattutto nel secondo tempo.

GALLI: 5. Torna a giocare indietro quando serve, ma anche lui, come il resto della squadra, cala vistosamente nel secondo tempo, quando è costretto anche ad uscire.

VISCONTI: 5. Non incide e non riesce a farsi vedere in avanti, portando troppo palla.

ANTONI: 5. Nel primo tempo, da un suo cross, arriva il traversone per il gol del vantaggio di Magnaghi. Troppo poco.

SAPORITI: 5. Ritorna in campo dopo l’infortunio e ci prova subito su punizione, ma non riesce a superare la barriera. Non salta mai l’uomo e viene ben chiuso dalla difesa.

MAGNAGHI: 6. Realizza il suo dodicesimo gol stagionale, con grande caparbietà. Lotta molto e prova a cercare il raddoppio in diverse occasioni. Merita la sufficienza solo per il gol.

SELVINI: 5. Non si vede quasi mai. Gli manca la solita verve e non salta mai l’uomo. Peccato, perché da un giocatore come lui ci si aspettava di più.

TUMBARELLO, BADJE, FEDATO, CARTANO e SALOMAA: sv. Gorgone li manda in campo quando ormai i giochi sono fatti e non incidono.

Al. Lomb.