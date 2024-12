Anceschi lascia la carica dopo 6 anni, ma resta in Consiglio. Il Santos cambia: . Cagnolati presidente

Dopo due mandati Giovanni Anceschi lascia la presidenza del Santos 1948, rimanendo però in consiglio, cedendo il testimone a Tommaso Cagnolati, ex difensore della prima squadra, poi dirigente, consigliere, vice presidente e ora presidente del sodalizio di via Tassoni. I sei anni di Anceschi sono stati ricchi di successi, con la promozione di tutte le squadre agonistiche ai campionati regionali ed élite e la loro conferma nei medesimi, oltre alla creazione, grazie alla collaborazione con Comune, sponsor e tutta la famiglia biancoblù, dello splendido sintetico intitolato a Davide Rabotti al Foscato.

"Anceschi - si legge in una nota del club - ha visto crescere generazioni di nuovi allenatori e dirigenti che rappresentano il presente ed il futuro della società; sei anni caratterizzati anche da tante iniziative benefiche, dai rapporti con Pemba in Mozambico, a progetti di collaborazione con istituti scolastici, a iniziative col mondo della disabilità e a scambi culturali e sportivi con società straniere, come quello con gli albanesi della KF Shkodra, sempre nell’ottica di una crescita globale della società in ogni direzione".

Tommaso Cagnolati, che ne eredita il testimone, ha seguito e condiviso il percorso di Anceschi, dagli aspetti progettuali a quelli strategici, accompagnando la crescita di un’Associazione che, per numeri, non solo di tesserati, è ormai diventata una realtà strutturata capace però di rispettare e di adeguarsi efficacemente a tutti quei cambiamenti imposti che hanno invece messo in difficoltà tante realtà sportive di tutta Italia.

"E mentre Giovanni tornerà a coprire la carica di consigliere - scrive ancora il Santos - tocca ora a Tommaso guidare il sodalizio di via Tassoni verso nuovi obiettivi educativi, sportivi e sociali. A un passo dai 40 anni, Cagnolati è il quarto presidente della storia recente del Santos, ruolo che con grande passione e dedizione si prepara a ricoprire al fianco del nuovo vice presidente Marco Maccagnani e dell’intero consiglio direttivo eletto dall’assemblea biancoblù".