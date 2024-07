Anche il Vicenza si mette in fila per Morra

Non solo Benevento. Per Claudio Morra il Rimini sarà costretto a parare diversi colpi. Perché è vero che l’offerta del club campano è vantaggiosa dal punto di vista economico e ambiziosa dal punto di vista sportivo, ma altrettanto potrebbe esserlo quella del Vicenza. Che per il bomber biancorosso già andava pazzo lo scorso mercato invernale. Poi la retromarcia, il tentativo di puntare ad altri obiettivi, e ora il ritorno di fiamma. Che Morra piaccia al ds dei veneti, l’ex biancorosso Luca Matteassi, questa non è una novità. In fin dei conti lo aveva cercato anche la scorsa estate, da svincolato. Ora, con l’ex Ancona Spagnoli a un passo dal Padova, il Vicenza è tornato all’attacco per Morra.

Che, clausola alla mano, continua ad avere il coltello dalla parte del manico. Almeno fino a quando, e se, deciderà di rivedere il suo contratto (con tanto di adeguamento) con il club della presidente Di Salvo. C’è da scommettere che la partita sarà ancora lunga Più breve, invece, quella che in questa settimana porterà Nicola Pietrangeli al Sudtirol, in serie B. Le porte della cadetteria per il difensore romano sono aperte ormai da mesi, ora per lui è arrivato il momento di varcarle. E il Rimini, dopo qualche tentennamento nei giorni scorsi, sembra convinto a non chiuderle.