Ancona-Lucchese 0-0, un pareggio da fine stagione

Ancona, 28 aprile 2024 - Classica partita di finale di campionato, con un pareggio che serve per limitare i danni, ma che serve soprattutto all’Ancona per centrare la salvezza grazie anche ai risultati degli altri campi. Per l’ultima gara di campionato mister Gorgone, squalificato, manda in campo una Lucchese con Coletta, difesa a tre con Quirini, Fazzi e De Maria. Un centrocampo giovanissimo con Alagna, Cangianiello, Astrologo e Visconti, in avanti Guadagni, Yeboah e Russo. Oltre agli squalificati Tirtiello e Disanto, fuori per problemi fisici Gucher, Sabbione, mentre Benassai parte dalla panchina.

L’Ancona parte subito molto aggressivo con Gatto che dopo appena un minuto, mette al centro una bella palla che Saco però non riesce ad agganciare. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 10’ ancora il centravanti maliano, ma nato in Francia, svetta di testa, ma la palla termina alta sopra la traversa. Gol annullato al 20’ all’Ancona con Saco, che però di sinistro aveva battuto Coletta, ma il gioco era fermo per fuorgioco. La Lucchese non conclude mai pericolosamente dalle parti di Perucchini e così sono i dorici che fanno la partita.

Al 37’ Spagnoli, di testa, svetta più in alto di tutti, ma Coletta para senza problemi. La prima conclusione dei rossoneri è di Russo al 38’, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Primo tempo che termina in perfetta parità senza grandi emozioni da entrambe le parti. Nella ripresa è sempre l’Ancora che fa la partita e al 7’ va vicina al gol con Paolucci, ma Coletta è sulla traiettoria. All’11’è Spagnoli che di testa, manda il pallone di poco a lato. La Lucchese ha una doppia occasione al 17’ con Yeboah che da solo davanti a Perucchni sbaglia clamorosamente. Cioffi al 22’ di destro non riesce a dare la giusta forza al pallone e così Coletta accompagna la palla fuori. Destro velenoso al 32’ di Yeboah dal limite dell’area di rigore, costringe il portiere dorico alla deviazione in angolo. Al 40’ c’è spazio per l’esordio dei giovani Leone e Ndiaye. Termina qui questa stagione deludente, con tante delusioni. E adesso ci sarà da capire quali sono le vere intenzioni del presidente Bulgarella.

Ancona Lucchese 0–0

ANCONA (4-3-3): Peucchini; Cella, Pasini, Mondonico (42’ st Clemente), Martina (35’ st Agyemang); Gatto, Basso, Paolucci, Cioffi (31’ st Barnabà), Saco (42’ st Giampaolo), Spagnoli. (A disp.: Vitali, Testagrossa, Energe, Marenco, , D’Eramo, Pellizzari, Prezioso, Radicchio, Vogiatzis, Moretti). All. Boscaglia.

LUCCHESE (3-4-3): Coletta; Qurini, Fazzi, De Maria; Alagna, Cangianiello (40’ st Ndiaye), Astrologo, Visconti (30’ st Djibril); Guadagni (18’ st Perotta), Yeboah, Russo (40’ st Leone). (A disp.: Berti, Chiorra, Toma, Rizzo Pinna, Tumbarello, Fedato, Benassai, Magnaghi). All. Testini.

Arbitro: Leone di Barletta.

Note: angoli 8-3; ammoniti Alagna, Russo, Djibril, Martina, Cella e Basso; recupero 2’ pt e 5’ st; spettatori 5.580.