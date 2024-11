Eccellenza: Sorbo e Marinai obiettivi del Real FQ, Brega conteso da tre big di Promozione. Il Viareggio ha un nuovo 9: Ortolini. In arrivo Nannetti... e quattro tagli

Mentre si avvicina il derby di campionato con la Massese (non ancora notificato, ma sembra praticamente certo, il divieto di trasferta per i viareggini) che per le zebre sarà anche immediata opportunità di “vendetta sportiva“ dopo la sconfitta 3-0 in Coppa con eliminazione agli ottavi, il Viareggio si concentra soprattutto sul mercato.

Entrate. Il nuovo acquisto già ufficializzato nella serata di martedì è il 32enne centravanti Raffaele Ortolini (in foto) che arriva a vestire il bianconero del Viareggio dopo tanto girovagare soprattutto in D con un sacco di maglie diverse tra cui anche Cittanovese, GhiviBorgo (lì la sua miglior annata a livello realizzativo con 20 gol nella stagione 2018/19), Prato, Badesse, Acireale, Gelbison, Pistoiese, Seregno, Avezzano e United Riccione (con cui ha rescisso lunedì). Ortolini ha assaggiato anche la C con Siena e Rimini. Si raffredda un po’ invece la pista Luca Lombardi: l’esterno offensivo pietrasantino del 2002 potrebbe non scendere in Eccellenza ma andare in D dove piace a Foligno e Livorno. In difesa arriverà Gianmarco Nannetti, duttile 2004 che il tecnico Amoroso ha già avuto al Seravezza e che si è svincolato dalla Lavagnese.

Uscite. Il difensore Sorbo e il play Stefano Marinai possono andare al Real FQ mentre davanti escono Chicchiarelli (idea per il Camaiore?) e Brega (conteso in Promozione da Pietrasanta, San Giuliano e Pontremolese).

