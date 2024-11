Coppa Italia serie D, i sedicesimi. Il Sant’Angelo elimina il Club Milano. Decisivo il gol di Sabili nel recupero

di Luca di Falco

Al Gianni Brera arriva il colpaccio del Sant’Angelo contro il Club Milano, che conquista il passaggio agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D grazie a una rete siglata in zona Cesarini. Dopo un primo tempo molto equilibrato e tattico, senza particolari occasioni da gol, la partita si accende nella seconda frazione, soprattutto negli ultimi minuti di gioco. A sei minuti dalla fine dei tempi regolamentari, il Sant’Angelo passa in vantaggio: su un calcio d’angolo battuto da Lattarulo, Tordini stacca di testa e insacca, gelando la tifoseria di casa.

Ma la squadra di mister Scalise non si arrende e reagisce subito, affidandosi alla classe del proprio numero 10, Andrea Capone, che con una deviazione sfortunata di Gulinelli trova il gol del pareggio. Negli ultimi istanti, però, arriva la beffa per la squadra di casa: un potente destro dal limite dell’area, scagliato da Sabili, si insacca sotto l’incrocio dei pali, realizzando un vero e proprio “eurogol” che decide la partita. Il gol consente così alla squadra ospite di ottenere il passaggio del turno, evitando la lotteria dei rigori che sarebbe scattata al termine dei tempi regolamentari, secondo la formula della competizione in questa fase. Ora, dopo aver eliminato Città di Varese e Club Milano, il Sant’Angelo si candida come possibile vincitore della competizione.

Club Milano-Sant’Angelo 1-2 (0-0)

Marcatori: 39’ st Tordini (S), 43’ st aut. Gulinelli (C), 49’ st Sabili (S).