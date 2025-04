Andrea Romiti premiato miglior portiere Giovanissimi B da Calciopiù

Andrea Romiti miglior portiere della categoria Giovanissimi B. Lo ha decretato Calciopiù, storico settimanale regionale specializzato nel mondo del calcio, che da più di 40 anni racconta il calcio dilettantistico e giovanile toscano e che quindi tiene sotto controllo le selezioni giovanili della nostra regione. Andrea, classe 2010, di Villafranca, gioca nella Pontremolese Lunigiana, nella categoria Giovanissimi regionali B, ed ha sempre avuto una grande passione per il calcio, fin da quando era bambino. E’ seguito dal preparatore dei portieri Cristian Cimoli che gli ha fatto fare il salto di qualità. Pochi giorni fa una bella sorpresa e un traguardo tagliato: è stato infatti inserito nella Top 11 di Calciopiù, a seguito del successo che la squadra lunigianese ha ottenuto per 2-1 contro la capolista Porcari, partita che si è disputata a Pontremoli. Una partita molto combattuta, con una Pontremolese, allenata da Simona Bertoncini, che sembra tornata ai livelli della prima parte di stagione e che ha portato casa tre punti importanti per la classifica. Il promettente portiere Andrea Romiti ha contribuito al successo, con belle parate, tenendo a lungo inviolata la propria porta. Ecco quindi la decisione del settimanale di conferirgli un riconoscimento che ha fatto piacere a lui, alla squadra intera e alla sua famiglia.

M.L.