Angelini: "Che carattere il GabicceGradara"

Il campionato di Promozione ha consumato la ventesima giornata ma ha ancora tanto, anzi tutto, da decidere. Per la seconda domenica consecutiva sul podio più alto c’è il Fabriano Cerreto (18 risultati utili consecutivi), a ruota (a meno 1) il Moie Vallesina, al terzo posto (a meno 4) e prima delle pesaresi, il Sant’Orso. Dalla prima in graduatoria a scendere nell’arco di 9 punti ci sono 5 squadre, tra queste oltre il Sant’Orso c’è la Fermignanese. Dall’ultima (il Vismara) a salire nella forbice di 6 punti ci sono 5 compagini. Riguardo le provinciali l’ultimo turno ha visto il successo del S.Orso, della Fermignanese, del Gabicce e della Pergolese. Sono uscite sconfitte nei rispettivi match il Vismara, l’Atletico Mondolfo Marotta e il Villa San Martino, ha colto il risultato di parità il Valfoglia.

I commenti. Il mister del S.Orso Pierangelo Fulgini cosi commenta i 3 punti conquistati col Marina: "Mi è piaciuta molto la prestazione che hanno fatto i ragazzi giocando di squadra, in maniera solida attenta e compatta, contro un avversario forte e temibile aspettando il momento giusto per portare a casa questa importante vittoria, davvero bravi". Soddisfatto il mister del Gabicce Gradara Bebo Angelini per la vittoria contro il Villa San Martino: "Un’altra boccata di ossigeno dopo quella dell’ultimo turno. Un successo meritato, con una prestazione di carattere e due bei gol; dopo il secondo ci siamo difesi bene, abbiamo saputo stringere i denti e non abbiamo subito reti. Dobbiamo essere contenti, ma non abbiamo fatto nulla: dovremo lottare fino alla fine per conquistare la salvezza ed un’altra tappa importante sarà il match del prossimo turno contro il Vismara".

Dalla parte del Villa San Martino il diesse Luca Bocci dice: "Non è stata la nostra giornata, purtroppo non siamo stati attenti in entrambi i gol e abbiamo sciupato tante occasioni sia per il pareggio sia per rientrare in partita, merito anche del portiere del Gabicce che ha sfoderato un paio di interventi importanti. Con un pizzico di fortuna in più potevamo giocarcela fino alla fine. Dovremo rifarci subito con un altro scontro diretto fondamentale (Osimo Stazione)".

La vittoria della Pergolese contro il Vismara è commentata dal trainer Max Guiducci: "È stata una vittoria importante, i ragazzi hanno giocato la partita con il cuore, dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa siamo andati vicino al raddoppio, era importante per noi ritornare a vincere in casa e cogliere i tre punti, i ragazzi hanno riposto alla grande, stanno crescendo e sono il futuro di questa squadra".

La sconfitta del Mondolfo Marotta è commentata dal diesse Paolo Pretelli: "Siamo scesi in campo bene con un buon approccio e concentrati. Come spesso accade, ogni partita in questa stagione al primo vero tiro in porta dell’avversario prendiamo gol. Poi si fa fatica ad avere la reazione che serve per provare a raddrizzare la gara. Nella ripresa la panchina più lunga del Moie si è fatta sentire, e sul finale è arrivato il 2-0 finale. Risultato giusto alla fine per quello che si è visto in campo, ora la classifica è davvero deficitaria e si fa dura. La prossima partita è probabilmente un crocevia del nostro campionato, solo con i tre punti possiamo pensare di rimanere aggrappati a qualche speranza di salvezza diretta, altrimenti il distacco diventa incolmabile".

Il pareggio del Valfoglia è commentato dal dg Andrea Rossi: "Pareggio sostanzialmente giusto quello ottenuto contro la Biagio. Abbiamo incrociato un’ottima squadra, con un organico importante, costruita per stare davanti e salita a Rio Salso con tante motivazioni vuoi anche il cambio in panchina avvenuto in settimana. Per noi era importante in casa riuscire a raccogliere un risultato positivo, a fronte di tante sconfitte rimediate anche in malo modo. La squadra ha fatto un buon 1° tempo ed ha chiuso meritatamente in vantaggio. Il peso del risultato ed il ritorno forte della Biagio, ci hanno costretto ad una ripresa di sofferenza e fatica".

La squadra della settimana: 1)Sodani (Valfoglia), 2) Agostinelli (Biagio Nazzaro), 3) Crescentini Fabriano Cerreto), 4) De Angelis (Sant’Orso), 5)Pierpaoli (Barbara Monserra), 6)Palazzi (Vismara), 7) Marino (A.Mondolfo Marotta), 8)Paoli (Villa San Martino), 9)Torsani (Gabicce Gradara), 10) Fraternali (Pergolese), 11)Calvaresi (Fermignanese). All. Fini (Fermignanese). Arbitro Spadoni di Pesaro (Osimo Stazione-Fermignanese).

Amedeo Pisciolini