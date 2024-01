Anno nuovo, si riparte. In scena il derby del padule

Terminata la pausa natalizia, il campionato di Eccellenza torna in campo con la 1ª giornata del girone di ritorno: tutti in campo domani alle 14,30. La ripresa del campionato vede la Valdinievole Montecatini andare a fare visita al Montespertoli che con i suoi 23 punti in classifica si trova al quarto posto in zona playoff. I termali che di punti ne hanno 15 non ne vogliono perdere altri e puntano a uscire dalla zona playout. Intanto per la delicata trasferta fiorentina ritrovano davanti l’attaccante Rosati e il centrocampista Veraldi. L’ allenatore Leonardo Tocchini è fiducioso di tornare con qualcosa in mano. "I ragazzi stanno quasi tutti bene – spiega –, quasi perché gli attaccanti Ba e Bacci non hanno completamente recuperato mentre riavremo Rosati che davanti è molto importante, dovrà solo ritrovare la condizione dei 90 minutil. A centrocampo sarà di nuovo disponibile anche Veraldi, una motivazione in più per andare a dare battaglia. Mancherà solo lo squalificato Fedi ma sono fiducioso che si possa tornare con qualcosa in mano, meglio ancora sarebbe l’intera posta. Il Montespertoli ti impedisce di giocare, è una squadra che vive sugli errori degli avversari e noi dobbiamo cercare di non farne".

Il 2024 del Ponte Buggianese inizia con il "Derby del Padule". Al ’Pertini’ arriva infatti il Fucecchio, squadra che occupa il decimo posto e che dista un punto soltanto dalla compagine pontigiana. Dopo la bella vittoria ottenuta in casa contro la capolista Cuoiopelli, la squadra bianco-rossa cerca conferme e punti pesanti, per continuare il buon cammino fin qui fatto e per mettersi alle spalle il maggior numero possibile di squadre, per evitare di finire in zona playout. Non sarà semplice per i pontigiani riuscirci, visto che il Fucecchio è un avversario tosto, e che addirittura non perde una partita in campionato dallo scorso 29 ottobre. I bianconeri inoltre hanno messo a referto ben quattro pareggi e tre vittorie nelle ultime sette gare disputate. Il tecnico dei pontigiani Enrico Gutili non avrà a disposizione lo squalificato Chelini e dovrebbe fare a meno anche di Ferrari e di Belluomini, alle prese con dei fastidiosi infortuni. Zocco, Granucci e Sali invece sembrano ok e potrebbero tornare in campo proprio questo fine settimana. "È un derby – spiega il direttore sportivo biancorosso Attilio Sensi –; una partita difficile, come tutte d’altronde. Vorremmo giocarla con tutti i giocatori della nostra rosa a disposizione. Però sono venuti fuori questi infortuni, che non ci permettono di poterlo fare. Abbiamo tanta voglia di iniziare bene questo nuovo anno e di conquistare un risultato importante contro il Fucecchio. Siamo molto fiduciosi e ho visto i ragazzi ben concentrati nel corso degli allenamenti svolti in questi giorni. Sono pertanto sicuro che faremo molto bene".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono