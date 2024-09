Antella, debutto in salita: "Siamo pronti per la sfida"

L’Antella domani a "I Ponti" di Bagno a Ripoli farà il debutto affrontando il Signa, subito una sfida di livello in un campionato che vede al via formazioni costruite per il vertice. Con gli ultimi innesti effettuati dal ds Stefano Alari, che ha sempre trasmesso carisma, capacità e tanto entusiasmo al gruppo, si è ricreata un’aria tutta nuova attorno alla compagine, che si appresta ad iniziare con maggior fiducia un campionato che gli può riservare soddisfazioni, pur nel contesto di una stagione difficile.

"Abbiamo rinforzato l’organico con Brunelli, Arnetoli, Acciai, Zefi, Pecchioli, Papalini, Viganò, Batistini, Ara e Pareggi – precisa il ds Stefano Alari – Inserimenti che vanno a rinforzare la squadra per cercare di raggiungere una salvezza prima possibile. Poi, tutto ciò che viene in più è tanto di guadagnato". E domani il Signa. "E’ una partita importante, affronteremo una sfida contro una squadra che negli ultimi anni ha fatto sempre bene". "I debutti spesso nascondo delle insidie, le squadre non sono ancora al cento per cento della condizione fisica – afferma il vice presidente dell’Antella, Iacopo Innocenti – la squadra di Francini è partita bene in Coppa Italia e farà bene anche in campionato. Negli ultimi anni il debutto dell’Antella è stato sempre positivo".

La rosa. Portieri: Brunelli (96), Scró (95), Chiacchieroni (07), Marsili (07). Difensori: Acciai (05), Arnetoli (’03) Biondi (01), Cipriani (04), Grattarola (98), Bonechi (06), Sacha Manetti (98), Mignani (95), Zefi (94). Centrocampista: Alari (06), Batistini (05), Bisaccia (06), Lanotte (03), Liguori (04), Maresca (93), Merciai (90), Picchi (99), Viganò (04), Papalini (nella foto, 04). Attaccanti: Ara (04), Castiglione (91), Samuele Manetti (02), Pareggi (02), Pecchioli (05) Santucci (99), Tacconi (92). Allenatore Alessandro Francini.

Giovanni Puleri