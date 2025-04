Antella e Sinalunghese si sfidano per la salvezza nel Girone B di Eccellenza

Novanta minuti, oppure in caso di parità ne serviranno altri 30 per decidere fra Antella e Sinalunghese chi scenderà in Promozione. Siamo all’epilogo finale del Girone B di Eccellenza, con la prima sfida play out anticipata, in programma oggi alle 15 allo stadio "I Ponti" di Bagno a Ripoli. Una domenica del non ritorno con una sfida da brividi che pone di fronte l’Antella (quintultima) e Sinalunghese (penultima) che cercheranno di salvare la loro stagione. Stavolta la posta in palio è davvero alta, chi vincerà?

L’Antella del tecnico Agostino Iacobelli parte col vantaggio di due risultai su tre essendo arrivata a fine campionato prima della Sinalunghese. Nelle due sfide della regular season ha sempre prevalso vincendo a Sinalunga 2-0 e al ritorno 1-0 (tre gol di Santucci). In molti sono convinti che sarà di nuovo questo giocatore determinante, anche se il tecnico Iacobelli (che è un’ex), escluso Arnetoli e Baggiani infortunati, avrà a disposizione giocatori come Frezza, Samuele Manetti, Gatto, Del Sante, più altri di esperienza come Fratini, Papalini, Fanetti e Calamai che possono fare la differenza. La Sinalunghese tornata in salute è squadra arcigna, che possiede due elementi di spessore: Bucaletti e Redi, che non vanno mai persi di vista; capaci in qualsiasi momento di tirare fuori dal cilindro il colpo magico. Per arrivare al traguardo del triplice fischio, all’Antella servirà testa, cuore e gambe. Infine, arbitra Iglio di Pistoia, coadiuvato da Santaera e da Dore di Pisa.

G. Puleri