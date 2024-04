Antella gioca per la storia, come il Lebowski. Morandi lancia la sfida: "Serve la perfezione»

Mancano due giorni all’appuntamento per la finalissima di Coppa Italia di Promozione fra Antella 99 e Centro Storico Lebowski. Nei Dilettanti in tanti anni di storia una finale fra fiorentine non è mai giocata. Da giorni la sfida ha fatto salire la febbre da partitissima. Domani, alle 20,30, lo stadio "Bozzi" sarà sede di un evento storico che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni: l’ottima prevendita dei biglietti farà sfiorare le due mila presenze. Sul piatto, oltre la coppa il biglietto per partecipare al quadrangolare con le tre vincenti play-off dei tre gironi per un posto che vale l’Eccellenza. Dopo aver eliminato squadre come Porta Romana, Grassina, Maliseti, Fiesole e Alberoro, l’Antella è pronta. La squadra del tecnico Claudio Morandi, costruita su misura dall’esperto direttore generale Stefano Alari, domani cercherà l’impresa per scrivere una nuova pagina di storia. I pronostici sono quasi in equilibrio, ma incoraggianti.

Morandi, come si vivono questi giorni di vigilia in casa Antella?

"Con molta serenità. Dopo aver raggiunto l’obiettivo salvezza in campionato, questo traguardo di coppa che non era stato preventivato, lo vogliamo onorare con grande determinazione. Per noi è la prima volta che viviamo quest’atmosfera così particolare che contorna sempre le grandi sfide".

Quali giocatori avversari teme di più?

"Il Lebowski è un ottimo collettivo che ruota attorno a giocatori di spessore come Calbi, Ciancaleoni, Quadri, Rosi, Giuntoli eccetera, allenati da un ex allenatore Miliani che ci conosce bene".

Cosa chiede alla sua squadra?

"Una grande prestazione, la partita perfetta perché affrontiamo avversari molto forti. Dovremo stare attenti perchè al minimo errore loro sul davanti sanno fare gol".

Sarete seguiti da un pubblico appassionato.

"I tifosi dell’Antella ci stanno seguendo con passione e sostengono la squadra con tanto calore. E ci sarà bisogno per essere all’altezza della loro tifoseria che sarà sicuramente molto numerosa".

Giovanni Puleri