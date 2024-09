Antella, grinta e identità. Francini: "Spirito giusto"

Dopo venti giorni di lavoro trascorsi con la sua nuova squadra, l’Antella 99, l’allenatore Alessandro Francini è soddisfatto per quanto visto fino ad oggi. Dopo l’ammissione al campionato superiore, la squadra dell’Antella è stata rinforzata sempre con quella forte identità e con la giusta cultura del lavoro; ingredienti che fin qui hanno contribuito a centrare sempre ottimi risultati. Dopo gli allenamenti congiunti, l’ultimo contro il Fiesole, la squadra biancoceleste è pronta per il primo appuntamento stagionale di Coppa Italia in programma domenica al "Romanelli" contro la Fortis Juventus.

Francini (nella foto) è molto soddisfatto del lavoro svolto dalla sua squadra. Ma con quale spirito l’Antella 99 affronta la sua nuova stagione di Eccellenza "Si riparte con il punto di forza del gruppo storico riconfermato – precisa l’allenatore – rinforzato con giusti elementi in tutti i reparti: Zefi, Batistini, Acciai, Arnetoli, Ara e Pareggi; giocatori che hanno voglia matta di mettersi in gioco, un gruppo che ha tutta la fiducia da parte mia. Ci aspetta un inizio di stagione con quattro partite molto impegnative che cercheremo di superare positivamente. C’è ancora da lavorare tanto ma la strada intrapresa è quella giusta".

La rosa. Portieri: Brunelli (96), Scrò (95). Difensori: Acciai (05) Montevarchi, Arnetoli (’03) Figline, Biondi (01), Cipriani (04), Grattarola (98), Sacha Manetti (98), Mignani (95), Zefi (94). Firenze Ovest. Centrocampisti: Batistini (05), Arezzo, Lanotte (03), Liguori (04), Maresca (93), Merciai (90), Picchi (99). Attaccanti: Ara (04) Audace Galluzzo, Castiglione (91), Samuele Manetti (02), Pareggi (02) Pontassieve, Pecchioli (05) Sestese, Santucci (99), Tacconi (92). Giovanni Puleri