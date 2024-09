SERIE D: coppa italia. Bucci-Rotondo nella Sangio anti-Poggibonsi

SAN GIOVANNI

Sarà una Sangiovannese incerottata quella che domani, alle 18, giocherà a Poggibonsi per il primo turno della Coppa Italia. Lo si farà in anticipo di 24 ore rispetto all’orario previsto per l’accordo trovato tra le due società e che è stato, successivamente, ratificato nelle scorse ore dalla Lega Nazionale Dilettanti. Rispetto alla partita di domenica con il Terranuova Traiana non sarà recuperato nessuno e, così, resteranno ai box il portiere Patata, l’esterno mancino Gianassi, il difensore Chelli, il centrocampista Romanelli, l’attaccante Nieri assieme all’ultimo arrivato Pertica che oltre ad essere a corto di condizione deve scontare un altro turno di squalifica.

Riguardo il possibile 11 pronto a essere schierato dal fischio di inizio le scelte sono quasi scontate, Bargellini se la gioca con Arrighi per il ruolo di quinto di centrocampo assieme a Pertici mentre in avanti è sicura la conferma del duo Bocci-Rotondo (nella foto) che nel preliminare di domenica scorsa ha già fatto vedere di essere a buon punto con l’intesa. Sarà una gara secca con rigori in caso di parità al 90’, chi avrà la meglio giocherà con la vincente di Montevarchi-Figline in programma domenica alle 15 al Brilli Peri.

Mas.Bag.