Antezza sfida la Sangio : "Bei ricordi, niente sconti"

Stefano Antezza è l’ex da parte ligure nella sfida che dopo domani la Sangiovannese giocherà sul neutro di Seravezza al cospetto della Fezzanese. In azzurro ha vissuto nel passato campionato cinque mesi intensi, vestito in qualche occasione anche la fascia di capitano ed ha ricordi importanti di questa esperienza con il Marzocco: "È stata un’avventura incredibile - afferma il 29enne difensore - con una rincorsa continua verso la salvezza che abbiamo poi raggiunto con grande merito con due giornate di anticipo dalla conclusione del campionato. Ho dei ricordi indelebili che mi legano a San Giovanni, nonostante sia stato poco tempo ho comunque avuto un grande rapporto con tutti, non soltanto con i dirigenti ma con tutta la piazza e la città che ci è sempre stata vicino anche nei momenti bui".

Ecco un suo personale parere dell’organico di Bonura: "Gli ultimi tre arrivi in particolar modo sono stati davvero di livello e credo che non avrà il minimo problema a salvarsi. Il parco giocatori è stato notevolmente rafforzato nel mercato invernale, dal canto nostro però non possiamo fare degli sconti perché la classifica è deficitaria e quella di domenica, numeri alla mano, è una gara che giocheremo per vincere, giusto per poter sperare in questa salvezza un po’ complicata ma al tempo stesso ancora raggiungibile".

Massimo Bagiardi