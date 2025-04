Anticipo al sabato per Seravezza-Sangiovannese nel campionato di Serie D

Anticiperà al sabato il Seravezza nel campionato di Serie D (girone E) il match casalingo contro la Sangiovannese. Versiliesi e valdarnesi sono infatti tra le diverse società già accordatesi per avere così un giorno in più a disposizione per preparare poi il turno infra-settimanale del giovedì pre-pasquale. Il 17 aprile infatti saranno tutti quanti in campo in Serie D per la 32ª giornata (terzultima di regular season) in cui spiccheranno lo scontro diretto per il piazzamento playoff tra il Fulgens Foligno, attuale secondo con 53 punti, ed il Seravezza terzo a 50 (a pari punti col GhiviBorgo), prima della sosta.

Prima però ci sarà da giocare la 31ª giornata di campionato e per questo quart’ultimo turno del massimo torneo dilettantistico sono già stati disposti 4 anticipi a sabato: oltre a Seravezza-Sangiovannese, GhiviBorgo-Foligno (match che interessa i verdazzurri), Orvietana-Figline e Siena-Follonica Gavorrano.

Proprio il Siena, a sole quattro giornate dalla fine, ha deciso di cambiare la guida tecnica esonerando Lamberto Magrini e optando per una soluzione interna, affidando la panchina della Robur all’allenatore della Juniores senese Gill Voria. "Nell’ultimo periodo i risultati non hanno corrisposto alle aspettative che il club si era prefissato – si legge nella nota ufficiale del Siena – così per concludere la stagione nel miglior modo possibile e portare nuova energia e cambiamento alla squadra, lo consideriamo un passo necessario".