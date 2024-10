Anticipo con gara in trasferta. FolloGavo, c’è la Fezzanese

Anticipo di campionato per il Follonica Gavorrano che oggi scende in campo contro la Fezzanese per la settima giornata del girone E di serie D. Anticipo voluto per via del turno infrasettimanale di mercoledì 23 in cui il Follonica Gavorrano affronterà lo Sporting Club Trestina tra le mura amiche. Oggi, complice la chiusura delle tribune dello stadio "Luperi" di Sarzana, il match si giocherà sull’erba sintetica dello stadio di Seravezza alle 15. Non sarà un match inedito, anche se gli unici due precedenti tra le due formazioni, ovvero la Fezzanese e l’allora Gavorrano, risalgono alla stagione 2016/17, quella della vittoria del campionato e della promozione in serie C2 per la compagine mineraria. Una doppia vittoria ottenuta sia in casa (2-1 con le reti di Moscati e Marianeschi) che in trasferta (3-1, doppietta di Lombardi e gol di Moscati). I verdi allenati da Cristiano Rolla arrivano a questa sfida dopo la sconfitta contro la Sangiovannese, con una classifica difficile che vede i liguri in penultima posizione a quota 4 punti. L’attenzione del tecnico biancorossoblù è sempre alta. "Con la Fezzanese sarà un’altra partita difficile – dice mister Marco Masi –. Le gare possono diventare abbordabili se ci presentiamo come contro la Fulgens Foligno, con spirito, voglia, determinazione e attenzione, se lavoriamo tutti abbiamo le qualità per fare bene".