Anticipo con vista playoff. Larcianese-San Giuliano

La venticinquesima giornata del girone A di Promozione si apre oggi (ore 15) con un importantissimo anticipo con sullo sfondo i playoff. Partita da riflettori accesi quella della Larcianese, che al Cei ospita il San Giuliano. Le due squadre che si giocano l’accesso agli spareggi dei play off. Nella gara di andata i pisani, allenato da Lorenzo Roventini che tornerà per la prima volta a Larciano da ex, dopo aver guidato in passato per due volte distinte la squadra viola in Eccellenza, riuscirono a vincere per 1-0 in pieno recupero. Mister Maurizio Cerasa riavrà a disposizione il centrocampista Gianmarco Sarti che ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto per due settimane ai box. Assente sicuramente l’attaccante Adam Ndiaye. Altro anticipo di giornata è quello fra Real Cerretese e Viaccia.

Domani (ore 15) il resto del programma del girone A. Con due vittorie consecutive la Lampo Meridien ha dato ossigeno alla propria classifica. Adesso ha sei punti di vantaggio dalla zona retrocessione e affronta la trasferta di Forte dei Marmi con più serenità. Un pareggio sarebbe il risultato ideale. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, sarà assente lo squalificato Niccolò Ferrucci.

Forte del successo ottenuto col Firenze Ovest, e del pari conquistato nel recupero disputato mercoledì sera col Forte dei Marmi, il Casalguidi di mister Benesperi va a giocare in casa della Lunigiana Pontremolese. Intercomunale Monsummano che si gioca tutto in chiave salvezza allo Strulli contro il Firenze Ovest. Esordio da allenatore per Vitiello.

Chiusura con il Valdinievole Montecatini è chiamata a vincere contro l’ostico Cubino se non vuole vedersi sfuggire la possibilità di evitare i play out. La squadra di mister Fabbri arriva dalla sconfitta del derby di Lamporecchio ed è anche per questo che vuole rialzare la testa. Attenzione però ai fiorentini che sentono profumo di play off ed hanno nel loro goleador Poggetti (12 gol) l’uomo da tenere d’occhio.

Stefano IncerpiMassimo Mancini