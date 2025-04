Antonio Buscè del Rimini nel mirino di Livorno ed Empoli per la prossima stagione

Gli occhi di molti non solo su diversi giocatori del Rimini, ma anche su Antonio Buscè. Il tecnico campano, al suo primo anno tra i professionisti, sembra avere già attirato l’attenzione di diversi club. In primis quel Livorno che è appena ritornato nel calcio professionistico capitanato da un allenatore decisamente navigato come Paolo Indiani. Che ha un altro anno di contratto con il Livorno, ma che non sembra così certo di restare al timone della nave anche in serie C. Restando in Toscana nelle ultime ore è rimbalzata da più parti anche un’altra notizia, più suggestiva ma meno gettonata. Esattamente quella che vedrebbe l’attuale allenatore del Rimini il prossimo anno sulla panchina dell’Empoli. Nel caso in cui il club toscano, ora penultimo in classifica, dovesse retrocedere in serie B. Sicuramente è troppo presto per pensare al domani. Anche perché in Piazzale del Popolo mister Buscè ha ancora parecchio da fare tra regular season e post season. Ma i tanti sussurri di mercato la dicono comunque lunga su quello che potrebbe essere il futuro dell’allenatore campano. Che, nonostante in biancorosso abbia un opzione anche per l’anno prossimo, a fine stagione potrebbe fare la valigia. Naturalmente se dovesse andare in porto qualche trattativa interessante. Buscè, quindi, si aggiunge alla lista dei diversi giocatori che fanno gola ’alle altre’. E’ il caso di Langella, seguito da Mantova e Juve Stabia. E’ il caso di Garetto al quale, ormai da tempo, non mancano i corteggiatori anche in cadetteria. E pure Megelaitis, nel nuovo ruolo di difensore, ha fatto alzare le antenne a più di qualche società. Senza parlare di Parigi, un attaccante che farebbe comodo a molti in categoria. Ma non solo. In Piazzale del Popolo si tappano tutti le orecchie, almeno per il momento. C’è un campionato da portare a termine e c’è l’avventura ai playoff da godersi dall’inizio alla fine. Cercando di spingersi il più lontano possibile. Magari fino all’obiettivo finale. In fin dei conti sognare non costa davvero nulla. E allora sì che il Rimini potrebbe tenersi stretti tutti i suoi gioielli.