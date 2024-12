Antonio Buscè valuta le alternative: Malagrida e Cioffi titolari?

Ancora out De Vitis e Chiarella. Ma ad Antonio Buscè non mancano le alternative. E il tecnico potrebbe decidere di non cambiare troppo il suo undici iniziale rispetto a quello pensato e messo in campo lo scorso turno contro il Campobasso. Magari con qualche variante.

Pensare a Malagrida e Cioffi in campo entrambi dal primo minuto potrebbe non essere più un tabù. Magari con Cioffi più avanzato alle spalle di Parigi e Malagrida nei tre di centrocampo. Chiaramente in ballottaggio per una maglia nell’undici iniziale c’è anche Cernigoi, appena tornato al gol in Coppa Italia contro il Vicenza.

In difesa Longobardi potrebbe riprendere posto sulla corsia destra, sempre che Buscè non intenda ancora utilizzarlo come braccetto. Proprio come Megelaitis, entrambi ai lati di Gorelli. Oppure pensando al rientro dal primo minuto di Bellodi.