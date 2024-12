La Robur ha ceduto il portiere Tirelli. Il promettente 2006 passa al Livorno

Un altro bianconero ai saluti: dopo Zichella, tornato alla Fulgens Foligno, da dove era arrivato la scorsa estate e Soumahoro, passato in prestito al Torrita, anche Domiziano Tirelli (nella foto) si è svestito della maglia bianconera. L’estremo difensore, d’ora in poi, indosserà i colori del Livorno. Considerato uno dei migliori prospetti della categoria (la scorsa stagione, tra le fila dell’Atletico Uri, ha conquistato la convocazione dalla Rappresentativa di Serie D e, alla fine, il titolo di miglior giovane della quarta serie) la Robur aveva puntato subito sul giovane portiere, classe 2006, prendendolo in prestito dal Catania. Solo che la sfortuna ci ha messo lo zampino e la sua avventura sulle lastre è durata giusto due giornate: nella sfida del Franchi contro il Montevarchi, a seguito di un’uscita avventurosa quanto ingenua, Tirelli si è fratturato il gomito e si è dovuto sottoporre a intervento chirurgico. Infortunio di lunga durata che ha costretto il Siena a muoversi sul mercato con l’ingaggio non previsto di un altro 2006, Stacchiotti. Il Livorno, alla ricerca di un giovane portiere in grado di dare ampi margini di garanzia, ha scelto proprio Tirelli, ormai pronto per rimettersi i guantoni. La Robur proseguirà quindi il suo percorso con lo stesso Stacchiotti e Giusti, portiere di esperienza e grande affidabilità (e, in terza battuta, lo juniores Paolucci), spesso costretto alla panchina per il gioco delle quote, come successo per il derby con il Grosseto: l’infortunio di Di Gianni (fermatosi non appena rientrato, quindi per un intero girone praticamente mai a disposizione), con la presenza in rosa del solo Carbé come 2006 di movimento, ha portato mister Magrini a piazzare Stacchiotti in porta; all’inverso il tecnico, come lui stesso ha spiegato, non avrebbe avuto cambi a disposizione, fatta eccezione per Calamai (terzino 2007 della Juniores). Un problema di non poco conto, dalla soluzione però semplice: l’ingaggio di un 2006, magari nel pacchetto arretrato... Da vedere, sempre sul fronte under, quale sarà il destino di Ruggiero (2004): ormai dato per partente, aggregato per una quindicina di giorni all’Ostiamare, è rientrato e contro il Grosseto ha giocato uno scampolo di derby, senza peraltro demeritare.