AperAttivo trionfa nei playoff versiliesi Aics Lucca: 6-2 al Box '86

L’AperAttivo al Bar Eden si è laureato campione nei playoff versiliesi di Aics Lucca battendo in finale 6-2 il Box ’86 nella partitissima giocata giovedì sera al CTL di Lido di Camaiore davanti ad una bella cornice di pubblico e alle telecamere di “Palla al centro Versilia Football Planet“ (la telecronaca integrale, a cura di Stefano Mariani e di Simone Cruicchi, è visibile sul canale YouTube della nota trasmissione tv sul pallone dilettantistico).

L’ultimo atto del torneo ha avuto poca storia fin dal fischio d’inizio (l’arbitro era Rodolfo Raffaelli) con l’AperAttivo che ha avuto un super approccio, incanalando la sfida con un atteggiamento da grande squadra. Decisive le doppiette di un devastante Matteo Gentili (autore anche di tre assist), del trascinante capitano Simone Ferro e del funambolo Michael Zuppardi.

Per i gialloneri di Andrea Petracca è stata mostruosa però proprio "la prova collettiva", con la solita tenuta difensiva che ha contraddistinto l’intera stagione delle Api, reduci da 10 vittorie di fila tra campionato (chiuso al 2° posto) e playoff ed ora concentrate sui Provinciali e sul grande evento di luglio in piazza Mazzini a Viareggio. Altra magistrale performance del leone centrale Mbaye Seck (autore pure di un assist) e del portierone Simone Cosci. Preziosissimo il contributo dei subentrati Marco Cosci, Gabriele Belluomini e Matteo Landi oltre che di tutti gli altri componenti della rosa e dello staff presenti in panchina.

Il Box ’86 di Sandro Lazzerini schierava vari forti elementi del calcio a 11 e del futsal Figc come Matteo Costa, Angelo Vizzoni, Matteo Pardini, Michele Gemignani e Francesco Rosata (quest’ultimi autori dei 2 gol che nella ripresa hanno provato a riaprire il match).