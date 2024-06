Appuntamento all’Hotel Minerva, succede ad Antonio Conte. Gli allenatori premiano Nicola. Al tecnico va il Timone d’oro

Appuntamento questa sera all’Hotel Minerva in via Fiorentina per l’edizione numero 33 del Timone d’Oro, il premio che ogni anno, dal 1988 l’Assocazione italiana allenatori di calcio di calcio assegna al tecnico che si è maggiormente distinto nel corso dell’ultima stagione. Il protagonista assoluto sarà Davide Nicola. Il tecnico 51enne è reduce dall’ennesima salvezza ottenuta con una incredibile rimonta in serie A. Chiamato infatti a gennaio con l’Empoli che vantava solo 13 punti in classifica, Nicola è riuscito a trovare le giuste soluzioni per allontanarsi dall’ultimo posto arrivare appunto a ridosso della salvezza che ha centrato battendo nell’ultima giornata di campionato la Roma tra le mura amiche. Una vittoria che unita si risultati provenienti dagli altri campi ha permesso agli azzurri toscani di restare nella massima serie. Una salvezza da incorniciare, come quelle ottenute in precedenza, sempre in serie A, con Crotone, Genoa, Torino e Salernitana.

In attesa di delineare il proprio futuro - a giorni è attesa l’ufficialità del suo approdo a Cagliari - Nicola questa sera incontrerà prima i tecnici associati della sezioni di Arezzo per una riunione. A seguire la cena nel corso della quale si svolgeranno le premiazioni. Tra i tecnici che saranno premiati figura Peter Peruzzi, allenatore della formazione Under 15 dell’Arezzo che domani proverà a conquistare lo scudetto di categoria contro la Pro Sesto sul neutro di Recanati. Ecco quindi Fabio Landi dell’Aquila Montevarchi, sempre a livello di settore giovanile, mentre per le prime squadre riconoscimenti andranno a Fabrizio Innocenti allenatore dello Stia e Fabrizio Bracciali, tecnico del Tegoleto. Due tecnici che hanno condotto le rispettive formazioni alla vittoria dei playoff rispettivamente di Seconda e Prima categoria. Spazio quindi al Timone di bronzo, per il secondo anno consecutivo Riccardo Franchi sarà tra i protagonisti, questa volta per la vittoria del campionato con il Viciomaggio che nel maggio del 2023 aveva portato a vincere la Coppa Toscana. A conclusione della serata la consegna del 33esimo Timone d’Oro a Davide Nicola, miglior tecnico dell’ultima stagione sportiva per gli allenatori aretini.