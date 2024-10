Apre Kouko, i biancorossi trovano la rete al 90’. Sacconi allo scadere. Terranuova pari vitale

OSTIAMARE

1

TERRANUOVA

1

OSTIAMARE (4-3-3): Morlupo; Di Filippo, Ouali, Forte, Senesi; Ciavarelli (65’ Proietti), Kouko (72’ Persichini), Rasi; Angiulli, Checchi, Mercuri (65’ Lazzeri ). All. Minincleri.

TERRANUOVA (4-3-3): Timperanza; Petrioli (60’ Ricci), Bega, Privitera, Massai; Sacconi, Senzamici, Dini (60’ Iaiunese); Marini, Tassi (69’ Grieco), Cappelli. All. Meniconi.

Arbitro: Borghi di Modena.

Reti: 53’ Kouko, 90’ Sacconi.

OSTIA – Un buon punto per il Terranuova, conquistato con qualche sofferenza, ma meritatamente. I toscani si sono salvati all’ultimo respiro, con un pareggio beffardo per i laziali. I locali partono subito forte e al 7’ Senesi sugli sviluppi di un corner sfodera un siluro che Kouko non riesce a deviare. Al 13’ Angiulli sfiora il gol da cineteca calciando da centrocampo e per poco non sorprende il portiere salvato solo dalla traversa. Al 20’ cross dalla sinistra di Senesi, Mercuri stacca di testa ma non inquadra il bersaglio. L’Ostiamare è padrona del campo e al 29’ si accende Senesi al limite che entra in area ma strozza troppo il mancino parato dal portiere. Tre minuti e arriva una bella ripartenza biancoviola con Mercuri che poi allarga su Senesi, il 10 centra per l’inserimento di Angiulli che sfiora la traversa. Al 34’ è ancora Senesi a provarci ma la sua conclusione si schianta sull’incrocio. Al 39’ palla dentro dei biancoviola, Forte stacca di testa e centra l’ennesima traversa del match con Mercuri che poi spara alto da buona posizione la palla vagante. Al 40’ gli ospiti sfiorano il gollonzo con un tiro-cross che si schianta sul palo. Ultimo acuto del primo tempo è di Rasi che incorna poco fuori su una punizione di Angiulli. Nella ripresa la musica non cambia. All 53’ Kouko segna il meritato 1-0: dopo un tentativo ribattuto si esibisce in un gran tocco sotto da posizione defilata che beffa l’estremo difensore avversario. All’ultimo minuto Sacconi sbuca sul secondo palo su un cross e salva i suoi al fotofinish.