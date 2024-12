Aprili firma con il Figline. Luco nelle mani di Falsetti

Il Figline ha acquistato il centrocampo Lorenzo Aprili (2004) ex Fiorentina U19, proveniente dal Grosseto e ha liberato il difensore Gian Marco Tognetti (2003) che giocherà nell’Asta. Il San Donato Tavarnelle darà in prestito al Certaldo il centrocampista Andrea Di Benedetto (2006). L’Affrico dopo l’arrivo dell’attaccante Tacconi (1992) ex Antella, ha tesserato anche l’attaccante Francesco Renzi (2001) ex Poggibonsi e Prato. In uscita: l’attaccante Antonio Di Gaudio (2004) alla Fortis e il difensore Cosimo Pecorai (2003) al Dicomano. Per la panchina dello Scandicci il dopo Ventrice sarà il tecnico Mirko Taccola; un ritorno. Alla Lanciotto Campi c’è l’uscita del centrocampista Giovanni Corsi (2002) che giocherà nel Montespertoli. La Rondinella ha rescisso con il centrocampista Simone Rosi (2002), passato al Sansovino. Il Grassina ha liberato tre giocatori: il difensore Alessio Bini (’98) passato al Novoli, gli attaccanti Marco Aprile (2005) al Settimello e Cristian Fino (2005), in attesa di accasarsi. La Settignanese ha liberato il centrocampo Raimondo Conti (1999) passato al Folgor Calenzano, mentre al suo posto è arrivato Kristian Gianassi (2000) proveniente dal Fiesole. Il Firenze Ovest ha rinforzato il reparto difensivo con il giovane Niccolò De Felice (2004) ex Quarrata. Il Luco del presidente Carnevali ha ingaggiato il portiere Giulio Falsettini (’03) proveniente dalla Lastrigiana. All’Audax Rufina si registrano tre uscite: Simone Giannelli (1993) centrocampista passato al Grassina, l’attaccante Emanuele Sordi (1998) verso il Ponte Buggianese (dove si sta allenando) e il portiere Simone Lanzini (2001) che giocherà con una squadra amatori di Rufina. Il Montagnano si è assicurato l’attaccante Adnane Essoussi (’84) e il centrocampista Juan Pablo Sane (’95).

Ricordiamo che il mercato si chiuderà il 18 dicembre, mentre gli svincoli si possono effettuare dal 2 all’11 dicembre (tesserabili il 12).

Giovanni Puleri