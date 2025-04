Apuania Tennistavolo eliminata in semifinale playoff scudetto contro Messina

Eliminazione a sorpresa per l’Apuania Tennistavolo che tra le mura amiche, nella gara due della semifinale playoff scudetto, pareggia con il Messina 3-3 e in virtù del 4-1 subito in gara 1 in riva allo stretto, esce dalla competizione e in anticipo si scuce lo scudetto dalle maglie. Già la sconfitta a Messina aveva complicato il cammino verso la finale, ma anche in casa le cose non sono andate per il verso giusto. Con la direzione degli arbitri Luca Mariotti ed Emiliano Massai, sono i siciliani a conquistare il primo punto con il moldavo Vladislav Ursu che rifila uno 0-3 (8-11, 8-11, 5-11) al portoghese di Carrara João Monteiro.

L’Apuania reagisce prontamente e prima con Mihai Bobocica (nella foto) che batte Niagol Stoyanov 3-1 (11-5, 11-9, 8-11, 11-6) e poi con Matteo Mutti che supera Tommaso Giovannetti per 3-0 (11-7, 13-11, 11-9), recupera e si porta a condurre per 2-1. Gli ospiti si riportano in parità con Ursu che ha la meglio su Mihai Bobocica 1-3 (8-11, 11-9, 6-11, 7-11), ma Carrara non ci sta e con Monteiro che piega Giovannetti 3-0 (11-8, 15-13, 11-7) si porta sul 3-2. La pallina del 4-2 che vuol dire passaggio alla finale, è in mano a Mutti che però si arrende a Stoyanov 1-3 (6-11, 11-9, 10-12, 4-11) e consegna il pass della finale ai siciliani tra l’amarezza degli apuani che, ancora per poco, sono i campioni in carica.

ma.mu.