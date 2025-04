Aquila domani a Grosseto per l’anticipo pasquale

Arezzo, 18 aprile 2025 – L’Aquila Montevarchi domani a Grosseto alle ore 15 per il recupero della 32ª giornata di campionato che si è giocata ieri, per via delle festività di Pasqua. Il rinvio a causa dell’allerta arancione nel grossetano. Siamo in una fase cruciale del campionato. Il Montevarchi è dodicesimo con 38 punti, con un bilancio di 9 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, 34 gol segnati e 37 subiti. Nell’ultimo turno è arrivato solo uno 0-0 contro il Trestina dell’ex Calori. Un’occasione mancata per allungare sulle inseguitrici, ma la squadra di mister Atos Rigucci ha dimostrato compattezza e voglia di provarci fino all’ultimo. “Quando ti giochi la salvezza – aveva detto il mister rossoblù al triplice fischio – il peso si sente, non è mai semplice”. L’Aquila è comunque in un buon momento: non perde dal 1° marzo (1-0 col Figline), ha collezionato 5 risultati utili consecutivi e messo insieme 7 punti, ma la classifica resta cortissima nella parte bassa, con ben nove squadre racchiuse in 5 punti: ogni settimana può cambiare tutto, ma le partite a disposizione sono sempre meno.

A quota 39 troviamo San Donato e Follonica, poi appunto Montevarchi a 38, Flaminia e Trestina a 37, seguite da Sangiovannese, Terranuova Traiana e Figline rispettivamente a 36, 35 e 34 punti. Un equilibrio sottile, dove anche un punto può fare la differenza tra salvezza diretta e playout. Il Grosseto arriva da una sconfitta per 1-0 con l’Ostiamare ed al momento sesto con 48 punti, a pari con il Siena. I maremmani hanno vinto 13 partite, pareggiato 9 volte e perso in 9 occasioni. Con 35 gol fatti e solo 29 subiti, si confermano tra le difese meno battute del girone. Una squadra solida, che domani si giocherà molto in una gara storicamente sentita. Sfida che promette intensità e tensione. Il Montevarchi per la salvezza, il Grosseto per restare agganciato ai piani alti. Allo Stadio Comunale "Carlo Zecchini" ogni dettaglio potrà fare la differenza.