Aquila. Domenica con il San Donato come uno spareggio salvezza

Arezzo, 24 aprile 2025 – Due giornate al termine, una classifica cortissima e una posta in palio che vale una stagione. Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle, in programma domenica alle 15 al Brilli Peri, non è solo una sfida tra due squadre appaiate a 39 punti, ma quasi uno spareggio salvezza nel rush finale del Girone E di Serie D. I rossoblù di mister Atos Rigucci arrivano all’appuntamento da imbattuti da oltre un mese e mezzo: l’ultima sconfitta risale al 1 marzo contro il Figline. Da allora, 7 punti raccolti e una striscia di risultati utili che ha dato nuova linfa a una squadra che aveva iniziato la stagione con troppe incertezze. Nell’ultimo turno, il pareggio per 1-1 a Grosseto ha confermato la crescita del gruppo, ma ora servono i tre punti. Non ci sono più appelli: vincere è l’unico modo per provare a centrare la salvezza diretta senza passare dalla lotteria dei playout.

Il Montevarchi al momento è 12°, ma a pari merito con Follonica Gavorrano e San Donato. Alle spalle però la battaglia è apertissima. Con sole 2 giornate ancora da giocare, tra il 9° posto e la zona retrocessione diretta ci sono appena 8 punti e tra la zona salvezza e i playout appena 2 punti. Qualsiasi risultato può cambiare completamente le carte in tavola. Il San Donato arriva al Brilli Peri con numeri curiosi: peggior attacco del girone (23 gol segnati), ma miglior difesa con appena 25 reti subite. Nell’ultimo turno i gialloblù hanno pareggiato 0-0 a Ostia e nelle ultime 5 uscite hanno raccolto 5 punti. Una squadra solida, compatta, che fa della fase difensiva la sua forza. Per il Montevarchi, che non ha sempre brillato sotto porta, potrebbe essere una sfida complessa.

Eppure gli aquilotti dovranno provarci con tutto ciò che hanno. Perché una vittoria potrebbe significare il sorpasso diretto sul San Donato e, con qualche incastro favorevole, addirittura la possibilità di chiudere il discorso salvezza. Serve fame, lucidità e la spinta del Brilli Peri. Per regalare alla piazza una salvezza che solo qualche mese fa sembrava molto più lontana.