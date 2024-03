Aquila in cerca dell’impresa: l’attaccante è l’arma in più. Torna Priore nel Montevarchi anti-Pianese. Anche Messini e Cellai in campo dall’inizio Il Montevarchi si prepara per la difficile sfida contro la Pianese, cercando di replicare la vittoria precedente. Con il ritorno di giocatori chiave, come Priore, la squadra spera di ottenere un risultato positivo.