Aquila. Trasferta insidiosa a Gavorrano

Arezzo, 21 marzo 2025 – Domenica pomeriggio l’Aquila Montevarchi sarà impegnata in trasferta contro il Follonica Gavorrano per la 28ª giornata del girone E di Serie D. Una sfida importante per i rossoblù, chiamati a dare una svolta ad un periodo complicato e a rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Il Montevarchi (13°) arriva alla partita con 32 punti in classifica, gli stessi delle altre due valdarnesi Figline e Sangiovannese. La classifica resta estremamente corta e, nonostante le difficoltà delle ultime settimane, il gruppo di Atos Rigucci ha ancora tutte le carte in regola per rientrare nella corsa verso le posizioni più tranquille. Il pareggio senza reti nel soporifero Derby del Valdarno contro la Sangio ha evidenziato una certa sterilità offensiva della squadra, ferma a 28 gol segnati in campionato. Nonostante l’impegno e la dedizione, il Montevarchi ha raccolto solo 3 punti nelle ultime 5 partite, sintomo di un momento difficile che richiede una scossa immediata, anche perchè le partite al termine sono sempre meno.

Di fronte all’Aquila domani ci sarà un Follonica Gavorrano al nono posto con 35 punti in classifica. Nell’ultimo turno i maremmani hanno pareggiato 2-2 nel derby con il Grosseto, proseguendo una striscia di risultati utili che va avanti da quasi due mesi. Follonica che non perde infatti dal 26 gennaio, quando il Figline espugnò il suo campo. Tuttavia, anche il Gavorrano sta faticando a trovare continuità nei 3 punti, come dimostrano i 4 pareggi consecutivi nelle ultime settimane. La gara in terra maremmana rappresenta quindi una sfida delicata tra due squadre che cercano conferme. Per il Montevarchi sarà fondamentale ritrovare fiducia e concretezza, con la consapevolezza che ogni punto può rivelarsi decisivo nella corsa salvezza. Concentrazione e spirito di sacrificio saranno le armi principali per provare a invertire la rotta e tornare a muovere la classifica.