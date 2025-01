Arbitri. All’Adriatico dirige il piemontese Gauzolino

Un unico precedente con vittoria. Spera che sia di buon auspicio il Rimini che sabato sulla propria strada ritroverà Simone Gauzolino, il fischietto della sezione di Torino designato per dirigere i novanta minuti che i biancorossi giocheranno all’Adriatico contro il Pescara. Un unico precedente al ’Neri’ nel quale, due stagioni fa, a fare la differenza furono i gol di Delcarro e Tanasa contro l’Ancona (2-1). Gauzolino sabato sull’erba dello stadio pescarese sarà in compagnia degli assistenti Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Giovanni Pandolfo della sezione di Castelfranco Veneto. Il quarto ufficiale sarà Gianluca Renzi di Pesaro. Un unico precedente, e vincente, anche per il Pescara con Gauzolino. Il successo degli abruzzesi la passata stagione sul campo del Sestri Levante (2-1, con la doppietta del centrocampista De Marco).