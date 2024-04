Arbitri. Guida ospite a Lugo

A conclusione di un’annata impegnativa e ricca di soddisfazioni sportive, si è svolto nel Salone Estense della Rocca di Lugo, l’incontro fra gli arbitri lughesi e Marco Guida, della Commissione Arbitri Nazionale ed internazionale, appartenente alla sezione di Torre Annunziata. L’evento in concomitanza al raduno degli arbitri di Serie A e B svoltosi in questi giorni a Milano Marittima. Un territorio, quello lughese, che vanta la presenza di fischietti di prestigio, come Angelino Angelini e l’attuale decano della sezione lughese Luigi Biggi, di 93 anni, presente in sala. Guida ha poi incentrato il suo intervento partendo dalla visione di alcuni filmati riguardanti le sue gare, dai quali ha tratto spunto per analizzare vari aspetti di una prestazione, coinvolgendo la platea. Successivamente si è poi concesso alle domande del presidente Davide Zaganelli e del responsabile dell’ufficio sport Cristian Zanzi, componente del settore tecnico, e di tutti i presenti, non ultime quelle di un emozionato Alessandro Barlotti, ultimo arrivato nel gruppo, di appena quattordici anni, che ha chiesto qualche consiglio, in prossimità del suo debutto assoluto.