Arbitri. Perrone ai vertici dell’Aia. È nel nuovo comitato nazionale

Parla anche ’modenese’ il nuovo governo dell’Aia nazionale, l’Associazione italiana arbitri che sabato a Roma ha eletto il suo presidente. A imporsi in modo netto è stato Antonio Zappi, ex fischietto classe ’65 nato a Viterbo, che con uno schiacciante 72,3% ha battuto Alfredo Trentalange. Nella squadra del neo eletto presidente un ruolo di prim’ordine lo ha avuto Pierpaolo Perrone, presidente (ora uscente) della sezione Aia di Modena, che è stato eletto fra i 6 componenti del Comitato Nazionale, il più votato (220 preferenze sulle 314 disponibili) nella macro area del Centro Italia. Classe ’74, pugliese di Francavilla ma modenese d’adozione dopo l’arrivo in città nel 1993 dove svolge l’attività di dottore commercialista e revisore legale, Perrone era stato riconfermato lo scorso 11 novembre per il quarto mandato di fila ai vertici degli arbitri modenesi, dopo aver preso il testimone nel 2012 da Tullio Manfredini, ma ora da sabato, dopo la firma dell’accettazione del nuovo incarico nazionale, la sua carica è decaduta ed entro 90 giorni saranno indette nuove elezioni. Al momento la reggenza della sezione è in capo al vice presidente vicario Damiano Pellegrino. Per Perrone il coronamento di un lungo percorso nell’Aia, è rimasto negli organici nazionali fino al 2011, anno in cui è diventato vicepresidente di sezione a Modena prima di prenderne le redini l’anno dopo. A novembre con il neo presidente Zappi un lungo tour elettorale.

d.s.