Arbitri - Presentato il nuovo consiglio direttivo della sezione Firenze. La squadra di Gramigni: "Ambizione e lavoro»

La sezione di Firenze dell’Associazione Italiana Arbitri ha presentato il nuovo consiglio direttivo. Molte conferme, alcuni nuovi innesti, qualche illustre rientro. Dopo le recenti elezioni il neo presidente Simone Gramigni si è presentato agli arbitri fiorentini, nel corso di una partecipatissima riunione tecnica a Coverciano. "Già per le elezioni - dice Gramigni - ho evidenziato l’importanza di coinvolgimento e lavoro di squadra: tra gli arbitri così come tra chi riveste incarichi dirigenziali. Proseguiamo nel segno di quanto ben fatto da Fabrizio Matteini e dai suoi collaboratori, con l’ambizione di portare ancora più in alto la nostra gloriosa sezione".

La nuova squadra di Gramigni: vice presidente Nicola Pierpaoli, arbitro in serie A fino al 2011 e per 4 stagioni nella Commissione Regionale Arbitri; Pierpaoli sarà il designatore per la Seconda e Terza Categoria, con il compito di aiutare le giovani promesse arbitrali nel loro percorso di perfezionamento tecnico. Quindi Andrea Malpezzi (responsabile e designatore per le categorie giovanili) e Duccio Tronci per gli arbitri effettivi e l’organizzazione delle riunioni, con Andrea Caldini.

A supporto una ‘formazione’ di 16 consiglieri, suddivisa per reparti: oltre all’area tecnica, l’area formativa, ricreativa, associativa e la segreteria. A completare l’area tecnica l’esperienza di Giuseppe Camarlinghi e Andrea Primatici, per gli arbitri e gli osservatori. Il settore formazione, che comprende corsi, comportamento e perfezionamento, è affidato a Simone Galipò, punta di diamante tra i fischietti fiorentini in attività in serie A e B; con Matteo Campagni (fino al 2023 in Can D) e di Emanuele Frascaro (per 5 anni in Can C). La squadra è rinforzata dalla figura di spicco di Matteo Apricena, personaggio di competenza e serietà, arrivato fino ai vertici nazionali. La fondamentale attività associativa è assegnata ad Alessandro Cenni e Rosario Nisticò. Il coordinamento è affidato a Giulia Cipriani, con delega al calcio a 5. Fondamentale il lavoro della segreteria con Eleonora Labate supportata da Denis Sinca, Alessandro Rastrelli e Salvatore Piccolo.

Francesco Querusti