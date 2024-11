Serie D. Il Città Varese ci crede e i tifosi sognano la Lega Pro. Floris elogia: "Questa squadra ha un grande cuore»

Lo scorso campionato il Città di Varese sfiorò la zona playoff, ma i sogni di gloria naufragarono con la sconfitta contro il Vado. Nella stagione 2024-25, la squadra punta a ripetere l’impresa e tentare la scalata verso la Lega Pro, un traguardo che per la città segnerebbe il ritorno al professionismo, assente dal 2014-15, quando si trovava in Serie B. Attualmente, il Città di Varese è al secondo posto con 29 punti, a sei lunghezze dalla capolista Bra, ma con NovaRomentin e Vado a stretto contatto a quota 28. La squadra, che ha visto un cambiamento significativo con l’arrivo di Roberto Floris (nella foto) in panchina (ex allenatore del Bra), ha trovato una nuova identità, raccogliendo i frutti di una rivoluzione tattica e tecnica. Floris ha saputo integrare al meglio i nuovi acquisti, ottenendo risultati che parlano chiaro. "Questa squadra ha un grande cuore", ha dichiarato il tecnico, sottolineando anche la determinazione dei suoi giocatori. La Varese, infatti, ha dimostrato di crederci fino in fondo, come nel recente match contro il Chieri. La tifoseria, tradizionalmente esigente, comincia a sognare la promozione, alimentata anche dall’attacco prolifico della squadra, con 26 gol segnati finora. Banfi guida la classifica dei marcatori con 7 reti, seguito da Barzotti (6), Bonaccorsi (4) e Gubellini (3). Il Città di Varese, insomma, è pronto a ballare sulla giostra della promozione.

Cristiano Comelli