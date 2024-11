Calcio dilettanti: stasera intanto si gioca FalkGalileo-Virtus Correggio di Coppa Emilia e un recupero integrale di Terza. Il Quattro Castella ha esonerato Fava

Rivoluzione a Quattro Castella. Il team di Prima categoria ha deciso di esonerare il trainer parmense Patrick Fava dopo un periodo di crisi di risultati che ha fatto scivolare la squadra a ridosso della zona play-out del girone B. In queste ore la società è alla caccia del sostituto di un mister che appena due anni fa aveva vinto i play-off del girone da subentrato perdendo ai rigori i quarti di finale regionali contro la Borgonovese per poi essere richiamato in aprile per portare la squadra in salvo.

Mercoledì con 8 match del calcio dilettanti in agenda (ore 20.30) dove spicca la riedizione del derby FalkGalileo-Virtus Correggio, di fronte appena 10 giorni fa sempre all’ex Sporting, che mette in palio il pass per entrare fra le magnifiche otto della Coppa Emilia di Prima categoria. I falketti puntano a vendicare l’1-2 incassato in rimonta dall’attuale capolista del girone C; match affidato a Fortunato di Parma che prevede subito i rigori in caso di parità al 90’.

Recupero integrale per la Terza categoria: la capolista Sporting Cavriago rischia sul campo di un Vetto dal grande potenziale sin qui inespresso. Prova ad approfittarne il Cavriago impegnato nel sentito derby con la Plaza Montecchio. Spareggio per il terzo posto fra Gatta e Sporting Tre Croci, entrambe rivelazioni di questa prima parte di stagione.

Il programma

Coppa Emilia Prima categoria (ottavi di finale): FalkGalileo-Virtus Correggio.

Terza categoria (settima di andata): Biasola (6)-Rivalta (11) a San Rigo; Cavriago (22)-Plaza Montecchio (14) al Parco dello Sport di Cavriago ore 21; Collagna (12)-Fogliano (9) ore 21; Coviolo (9)-Amici di Davide (13); Invicta Gavasseto (9)-Felina (11) a Sabbione; Gatta (20)-Sporting Tre Croci (20); Ramiseto/Ligonchio (11)-Cadelbosco (19).