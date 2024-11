Robur: Bodin stila il primo bilancio. Tante iniziative in sessantuno giorni

Dall’ingresso di nuovi investitori e partner, alla conferma di training camp in primavera, dall’arrivo di nuovi giocatori in prova, al dialogo aperto con il Comune alla volontà di potenziare la gestione: il neo presidente del Siena Jonas Bodin, sulle proprie pagine social, ha fatto un preciso bilancio della sua ultima trasferta senese e dei primi "sessantuno giorni dell’avventura con il Siena Fc". Una lunga lista di passi compiuti e di propositi a cui dare concretezza. "Siamo stati a Siena ogni tre giorni, soprattutto Patrick Englund – ha scritto Bodin –. Siamo cresciuti, con altri 36 investitori e altri che sembrano interessati. Abbiamo ricevuto un ordine di base sulla situazione economica e strutturale dell’azienda (grazie a Fredrik Dahlin e anche Jakob Tenselius). Abbiamo festeggiato i 120 anni del club con una maglia speciale. Insieme al Comune di Siena, abbiamo iniziato un dialogo sullo stadio Artemio Franchi e sui campi di allenamento. Abbiamo confermato i primi training camp con squadre svedesi questa primavera e i primi distretti federali svedesi che scenderanno in visite di studio nel 2025. Abbiamo stretto la mano al Siena Calcio Femminile e iniziato la collaborazione con la dirigenza e con cinquanta ragazze entusiaste del pallone".

"Abbiamo i primi due giocatori svedesi in prova (con la prima squadra ndr) – ha proseguito il numero uno della Robur –, per arricchire la loro educazione calcistica con una nuova esperienza. Nel fine settimana, insieme a 60 dei nostri investitori, ci siamo divertiti a Siena… Abbiamo festeggiato il 120° e tifato la squadra, allo stadio, con i tifosi: purtroppo il risultato non è stato quello sperato, ma non ci disturba... Abbiamo avuto tempo per una riunione aziendale, mirata a potenziare la gestione con i bravissimi Axel Kling, Mikael Salenstedt, Thomas Gawell con un ulteriore supporto di Erland Hellström, Björn Sjöberg e Rico Nadarevic. Abbiamo programmato un viaggio di golf primaverile e un altro viaggio enogastronomico per gli investitori". "Stiamo troviamo, passo dopo passo, le giuste forme di cooperazione con il nostro direttivo in loco, guidato da Simone Farina". Bodin ha quindi elencato i prossimi passi che la proprietà bianconera vuole compiere. "Abbiamo in programma di iniziare presto i nostri gruppi di progetto – si legge nel post –. Presenteremo presto nuovi partner e sponsor. Abbiamo altri giocatori che raggiungeranno Siena in prova. A breve lo start della squadra femminile". "L’energia, l’impegno e la voglia di far parte di qualcosa si percepiscono in ogni conversazione, in ogni immagine e in ogni nuova conoscenza... Bellissimo!" ha chiuso il presidente.